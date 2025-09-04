В регионе также работает единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Врачи Московской области с начала текущего года спасли свыше 3,4 тыс. недоношенных детей, в том числе более 170 малышей с экстремально низкой массой тела - менее 1,5 кг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Наши учреждения родовспоможения оборудованы современной медицинской техникой, а медицинский персонал обладает высокой квалификацией и огромным опытом. С начала это года в Подмосковье врачи-неонатологи спасли более 3,4 тыс. недоношенных детей, в том числе 170 с экстремально низкой массой тела - менее 1,5 кг" - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в Подмосковье функционирует трехуровневая система родовспоможения, включающая в себя Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, 6 перинатальных центров и 24 роддома. Благодаря этому врачи могут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше срока.

Отмечается, что также в регионе работает единый кол-центр системы родовспоможения региона "Стань мамой в Подмосковье". Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.