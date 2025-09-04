На занятии министр рассказал школьникам о важности осознанного выбора профессии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел первое в новом учебном году занятие курса "Россия - мои горизонты". В нем приняли участие 200 школьников - участников смены всероссийского детского центра "Океан", сообщается в Telegram-канале правительства.

"В ходе рабочей поездки во Владивосток глава Минпросвещения России Сергей Кравцов провел первое в новом учебном году занятие курса "Россия - мои горизонты" для 200 школьников - участников смены всероссийского детского центра "Океан". Мероприятие стало официальным стартом масштабного форума по профориентации, который параллельно пройдет в 62 регионах страны", - говорится в сообщении.

На занятии министр рассказал школьникам о важности осознанного выбора профессии, а также представил возможности обновленного курса "Россия - мои горизонты".

"Курс "Россия - мои горизонты" позволяет школьникам, начиная с шестого класса, знакомиться с возможностями для развития в России. Ученики по всей стране посещают предприятия, заводы, компании, колледжи и вузы, чтобы узнать о том, как устроены разные перспективные направления экономики, и найти специальность по душе", - цитирует Кравцова пресс-служба правительства.

Для реализации курса впервые будут привлечены кадровые центры "Работа России" в каждом регионе. В рамках единой модели профориентации "Билет в будущее" в каждом регионе страны подготовлены перечни приоритетных профессий. По ним будут проводить профпробы, экскурсии и мастер-классы как на предприятиях реального сектора экономики, так и в профильных образовательных организациях.

Кравцов также осмотрел инфраструктуру ВДЦ "Океан" и познакомился с участниками X смены "Большие вызовы". "На мероприятии присутствовало более 150 человек. На торжественной церемонии они также возложили цветы к памятнику "Юному моряку" на пирсе детского центра", - отмечается в сообщении.