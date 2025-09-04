Путин: приток населения на Дальний Восток не может не радовать

Президент объяснил это развитием инфраструктуры и городов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Приток населения в регионы Дальневосточного федерального округа небольшой, однако это все равно не может не радовать. На эту тенденцию указал президент России Владимир Путин в ходе презентации результатов развития регионов ДФО, которая проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В Дальнем Востоке есть небольшой, но все-таки приток населения, что не может не радовать", - отметил российский лидер. Он объяснил это развитием инфраструктуры и городов. "У нас соответствующие программы есть по развитию дальневосточных городов, плюс еще ипотека", - уточнил президент.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

