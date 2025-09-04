Как отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы м. А. К. Ерамишанцева Ваагн Папоян, специалисты большое внимание уделили креплению эндопротеза

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Врачи в Москве заменили тазобедренный сустав 103-летней пациентке. Женщина снова может двигаться, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"В больницу [им. А. К.] Ерамишанцева на скорой поступила долгожительница, которая неудачно упала дома и сломала шейку бедра. Женщине сделали операцию по замене тазобедренного сустава, которая позволила полностью восстановить его функцию", - говорится в сообщении.

Как отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы Ваагн Папоян, специалисты большое внимание уделили креплению эндопротеза, поскольку из-за возраста кости пациентки стали менее плотными. "Случай нашей пациентки достаточно специфический. С возрастом кости становятся менее плотными, более хрупкими и склонными к переломам, так как процесс разрушения старой костной ткани начинает преобладать над ее образованием", - подчеркнул Папоян.

В ведомстве добавили, что на следующий день после операции пациентка могла двигаться, а через четыре дня ее выписали с рекомендациями по реабилитации, которая позволит спустя несколько месяцев ходить без опоры.