ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальний Восток активно развивается и с каждым годом получает все больше объектов - промышленных, социальных, но многое еще предстоит сделать, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Я вас всех хочу поблагодарить за то, что сделано. Но, как уже было здесь сказано в начале нашей встречи, сделать предстоит еще больше, имея в виду, что что Дальний Восток - это почти половина, 40% территории всей Российской Федерации. Есть над чем работать", - сказал он на презентации результатов развития региона.

Путин отметил, что проводить в преддверии Восточного экономического форума сверку часов, оценивать сделанное в регионе за прошедший год стало хорошей традицией.

"И с каждым годом объектов, необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, и для развития всего региона, становится все больше и больше. Они современные, они имеют хорошие перспективы развития, а значит, такие перспективы в целом складываются и для всего этого огромного, очень важного, стратегически важного для нас макрорегиона - Дальний Восток", - подытожил глава государства.