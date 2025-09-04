В нем организовали творческие, просветительские, спортивные активности для старшего поколения

ИРКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Первый в региональной системе соцзащиты Центр активного долголетия "Импульс" открылся в Иркутске. В центре организованы творческие, просветительские, спортивные активности для старшего поколения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"В Иркутске сегодня начал работу первый в региональной системе соцзащиты Центр активного долголетия "Импульс". В здании МФЦ на бульваре Рябикова оборудовали несколько кабинетов для работы центра. <…> Уверен, что интерес к центру будет большой. Сегодня на открытие приехали пенсионеры из разных районов города. Для них в центре созданы отличные условия - всего планируется работа более 15 различных клубов по интересам. Среди них: семейные мастерские - изостудия, ретро- и смарт-студии; кабинет психологической поддержки; школа памяти", - написал Кобзев.

По словам губернатора, в декабре 2024 года была утверждена региональная программа "Активное долголетие" на предстоящие пять лет. "В рамках этой программы решили создать единое пространство для людей старшего возраста. Здесь они смогут получать новые навыки и просто с удовольствием проводить досуг. Конечно, работа по сопровождению людей в возрасте ведется постоянно. Но благодаря открытию центра планируем разработать новые методики вовлечения пенсионеров в активную социальную жизнь, а успешные практики тиражировать в других социальных учреждениях Приангарья", - пояснил Кобзев.

В планах центра выпустить цикл книг "Жили-были" о жителях Иркутской области старшего поколения. В книгах будут отражены интересные истории и уникальный опыт старшего поколения. Первое издание должно выйти в 2026 году.

В Иркутской области живет около 500 тыс. людей старшего поколения.