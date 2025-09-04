Инициатива позволит определить состояние прав коренных народов в субъектах России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Социально-экономические показатели жизнедеятельности коренных народов сформировали в России для мониторинга и определения состояния их прав на территории регионов. Об этом сообщил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, член Совета Федерации от Югры Александр Новьюхов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Стоит отметить проводимую работу по мониторингу социально-экономического положения коренных народов. Нами разработаны и представлены 80 социально-экономических показателей жизнедеятельности коренных народов. Инициатива прошла первоочередное коллективное обсуждение, и представители коренных народов предложили подготовить соответствующие нормативно-правовые документы, которые были направлены по итогам экспертного семинара в Федеральное агентство по делам национальностей", - сказал Новьюхов, выступая на сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока".

Он выразил уверенность в том, что данная инициатива будет поддержана. "[Она] позволит фактически определить состояние прав коренных народов в субъектах, позволит оценить эффективность усилий, которые регионы должны обеспечить в рамках своих полномочий", - добавил он.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

