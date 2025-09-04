Пасечник запустил движение по построенному Москвой путепроводу в Луганске

Власти региона намерены назвать его "Московским"

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запустил движение по путепроводу по улице Советская в районе бывшего завода имени Пархоменко в Луганске, построенному шефом-регионом - Москвой. Власти региона намерены назвать его "Московским", передает корреспондент ТАСС.

Мост через реку Ольховка, проходящего через железнодорожные пути, ведущие к бывшему заводу Пархоменко на улице Советская, московские строители начали возводить в апреле 2024 года. Мост сильно обветшал - в течение нескольких лет находился в аварийном состоянии, пережил два пожара в подмостовых пространствах. Московские специалисты фактически заново пересобрали мост и путепровод, полностью демонтировав старый конструктив. Длина возведенного путепровода - 60 м, ширина - 40 м, на новом путепроводе уложили 8 тыс. кв. м асфальта. Работы на объекте велись благодаря помощи правительства Москвы и мэра Москвы Сергея Собянина.

Пасечник, запустивший движение по новому путепроводу Луганска, поблагодарил руководство Москвы, а также работавших на объекте строителей за проделанную работу. "Мы уверены, что данный мост разгрузит данный участок [Луганска] и здесь не будет таких пробок. <…> Здесь в утреннее время всегда были очень серьезные пробки. Проехать в утреннее время было очень тяжело. <…> Это решение [по строительству путепровода] очень правильное, очень хорошее и выполнено очень качественно", - сказал он журналистам.

Врио главы Луганска Яна Пащенко в свою очередь отметила, что во время запуска движения по новому путепроводу жители города снимали весь процесс на камеры мобильных телефонов, "а некоторые даже плакали", поскольку "все очень ждали запуска движения по мосту".

Представитель подрядной организации Дмитрий Сидоренко сообщил, что строительство нового путепровода специалисты завершили досрочно - в сентябре вместо запланированного декабря, для этого привлекали дополнительно субподрядчика. В "пиковые дни" на путепроводе работало до 100 человек, работы велись круглосуточно. "Реализация проекта начиналась у нас немножко сложно: старый путепровод был в аварийном состоянии. Пришлось оперативно его разбирать, <…> сложный был проект с самого начала. <…> В целом было приятно работать со стройкомплексом города Москвы: все очень серьезные и ответственные специалисты, поэтому все успешно реализовалось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Работы на новом путепроводе курировал ГБУ "Гормост". Как сообщил руководитель организации Юрий Иванков, "Гормост" работает в Луганске с 2022 года и ранее уже отремонтировал путепровод по улице Тараса Рыбаса.

В пресс-службе администрации Луганска ТАСС сообщили, что новый путепровод намерены назвать в честь Москвы - "Московский". Процедура по его наименованию уже начата.