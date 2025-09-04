На специализированном сайте Приморского гидрометцентра ранее сообщали, что погода на площадках ВЭФ во Владивостоке будет с переменной облачностью, сильным ветром и температурой воздуха до плюс 26 градусов

ТАСС, 4 сентября. На остров Русский, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ), опустился густой туман.

Ранее на специализированном сайте Приморского гидрометцентра, передающем актуальные данные и прогнозы погоды на площадках проведения ВЭФ, сообщали, что погода на площадках Восточного экономического форума во Владивостоке будет с переменной облачностью, сильным ветром и температурой воздуха до плюс 26 градусов.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

