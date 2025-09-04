Родители девочек-близнецов из Бурятии разрешили дочерям прыгнуть с парашютом

Школьницы поделились, что это их мечта

УЛАН-УДЭ, 4 сентября. /ТАСС/. Школьницам из Бурятии Арьяне и Дарине Дагбацыреновым - курсантам центра "Воин" - родители разрешили совершить прыжок с парашютом. Об этом рассказал ТАСС отчим девочек-близнецов Зорикто Пантеев.

На встрече с курсантами на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин удивился, узнав, что школьницам разрешили прыгать с парашютом, а также вспомнил, что когда-то прыгал сам.

"Да, мы в семье в курсе. Это их мечта - прыгнуть с парашютом. Инструктор нам, родителям, звонила, спрашивала документы, согласия - мы отправляли. Девчонки спрашивали у нас разрешение, мы разрешили", - сказал мужчина.

Также глава государства, услышав, что вес школьниц 56 кг, усомнился, можно ли в таком случае прыгать с парашютом. Дагбацыреновы ответили, что, если надо, то "наберут вес", "подкачаются". "Да, они вполне могут набрать вес. Они же тхэквондо занимаются и к соревнованиям то набирают вес, то скидывают, чтобы в определенную весовую категорию попасть", - заметил Пантеев.

Близнецы учатся в 10-м классе физико-математической школы №56 города Улан-Удэ. Пока они пропускают уроки, но скоро вернутся домой. Однако практически сразу уедут в Волгоград на финал всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" - он состоится с 5 по 22 сентября в оборонно-спортивном лагере "Авангард" и будет посвящен 80-летию Великой Победы.