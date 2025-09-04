Бойцы присутствуют в мирной жизни рядом с гражданскими жителями, несмотря на то, что линия боевого соприкосновения в регионе составляет более 200 км

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил РФ, выполняющие боевые задачи специальной военной операции в Херсонской области, перевозят в регион свои семьи и готовятся остаться там жить. Об этом на сессии Восточного экономического форума "Новые регионы России и Дальний Восток: вектор стратегического партнерства и перспективные точки роста экономики" рассказал губернатор области Владимир Сальдо.

"Я не буду называть сколько, но большое количество военнослужащих сейчас находятся на территории Херсонской области. Они непосредственно ведут СВО, рядом с ними находятся и жители Херсонской области. Мы знаем, что многие военнослужащие, они уже сейчас привозят свои семьи. Они останутся жить в Херсонской области. Интеграция происходит уже и среди населения", - заявил глава Херсонской области.

Он отметил, что сейчас, несмотря на то, что линия боевого соприкосновения в регионе составляет более 200 км, российские военные присутствуют и в мирной жизни рядом с гражданскими жителями.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.