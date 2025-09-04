Он стал пятым РИЦ агентства в стране

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Региональный информационный центр (РИЦ) "ТАСС Дальний Восток" открылся во Владивостоке. Он стал пятым РИЦ агентства в стране - вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Пятигорске.

РИЦ будет координировать работу корреспондентов ТАСС в Дальневосточном федеральном округе, а также выступит связующим звеном с представительствами агентства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Центр стал первым на Дальнем Востоке структурным подразделением ТАСС с собственным пресс-центром, службой выпуска и редакцией специальных проектов. Стратегическая задача нового РИЦ - сформировать целостную картину жизни дальневосточных регионов и вывести на новый уровень освещение их весомого вклада в социально-экономическое развитие России.