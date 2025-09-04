В Жуковском пройдет детский авиационно-космический салон ДАКС-2025

Мероприятие состоится 13 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Детский авиационно-космический салон ДАКС-2025 пройдет в Жуковском 13 сентября. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

"Детский авиасалон пройдет уже в пятый раз и за это время сумел завоевать уважение и любовь не только юных жуковчан, но и ребят из других городов, которые тоже интересуются авиацией",- сказал Пак. Он отметил, что мероприятие состоится 13 сентября на территории местного дворца культуры.

В 2024 году, продолжил Пак, в рамках ДАКС гостям представили экспозиции авиационной техники, современные и ретро автомобили, мототехнику, военно-патриотический лагерь с полевой кухней. Кроме того, проходили тематические мастер-классы и викторины. "Особой "изюминкой" детского авиасалона стала возможность для ребят встретиться и лично пообщаться с Героями Советского Союза и России - заслуженными летчиками-испытателями, космонавтами, известными конструкторами и инженерами",- подчеркнул глава города.

Власти Жуковского уверены, что со временем ДАКС станет полноценным дополнением к Международному авиационно-космическому салону МАКС, который проходит в Жуковском на территории Летно-Исследовательского института имени Громова. "Миссия детского авиасалона, по сути "младшего брата" МАКСа, познакомить наших подростков с авиационными и космическими профессиями, приобщить их к авиационным видам спорта", - заключил Пак.