Он увеличился до 800 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Комплекс решений об обеспечении доступности авиаперевозок на Дальнем Востоке позволили Бурятии нарастить пассажиропоток за последние годы более чем в три раза - до 800 тыс. человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов, он принял участие в сессии "Эффективно, быстро, для людей: реализация транспортных нацпроектов на Дальнем Востоке" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Рассказал о работе комиссии Госсовета как эффективной площадке взаимодействия. <…> Принятые решения по субсидированию авиационных перевозок напрямую сказываются на доступности, в первую очередь, Дальнего Востока, отдаленных регионов. Это программа плоских тарифов, дальневосточная программа. Мы - Бурятия - их на себе видим: у нас каждый год плюс порядка 100 тыс. пассажиров, мы начинали с 2017-го года с 240 тыс. пассажиров, в этом году за 800 тыс. уже будет пассажиров", - сообщил Цыденов.

Он отметил, что комиссия Госсовета по направлению "Транспорт" аккумулирует все интересы, проблемы, вопросы, которые формируют регионы. Наиболее актуальные - это транспортная мобильность, авиационная мобильность, общественный транспорт.

"Комиссия готовила материалы к десяти совещаниям президента России по темам транспорта и дорожного хозяйства. По итогам этих совещаний Владимир Владимирович Путин дал 80 поручений, которые исполнялись в первую очередь правительством, министерством транспорта, транспортными компаниями с участием комиссии", - отметил Цыденов.

Он добавил, что большие дискуссии были по железной дороге - в части вопроса переходить ли на правила недискриминационного доступа или на адресные соглашения. "Но в рамках комиссии, объединяя позицию всех регионов, было принято взвешенное решение переходить на правила недискриминационного доступа. И сегодня уже практика показала, что это было правильное решение", - написал глава Бурятии.

