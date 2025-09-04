МИД готов направлять спикеров в региональный центр ТАСС во Владивостоке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, получив приглашение на открытие РИЦ, была удивлена, что такого центра во Владивостоке не было раньше

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, присутствующая на открытии регионального информационного центра (РИЦ) "ТАСС Дальний Восток", сообщила, что дипведомство готово направлять спикеров для участия в медиажизни Дальнего Востока, а также рекомендовать иностранным гостям Приморья РИЦ в качестве места обязательного к посещению.

"Мы со своей стороны готовы помогать, я думаю, мы можем направлять и интересные выставки, быть спикерами и дистанционно, и в ходе визитов руководителей нашего ведомства. И обязательно будем направлять сюда [в РИЦ] зарубежных гостей, которые часто приезжают во Владивосток и теперь будут знать, что есть еще одно место обязательное к посещению, помимо остальных достопримечательностей и красот фантастического региона", - сказала Захарова.

Дипломат, получив приглашение на открытие РИЦ, была удивлена, что такого центра во Владивостоке не было раньше. При этом Захарова добавила, что он непременно станет медиацентром регионального значения - мультимедийным и современным. "Все готово для того, чтобы это стало пульсом, разгоняющим информационную кровь по жилам. Так что, в добрый час, в добрый путь, всего вам наилучшего!" - завершила свое поздравление официальный представитель МИД РФ.

РИЦ "ТАСС Дальний Восток" открылся сегодня во Владивостоке, он стал пятым РИЦ агентства в стране - вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Пятигорске. Центр будет координировать работу корреспондентов ТАСС в Дальневосточном федеральном округе, а также выступит связующим звеном с представительствами агентства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

РИЦ стал первым на российском Дальнем Востоке структурным подразделением ТАСС с собственным пресс-центром, службой выпуска и редакцией специальных проектов. Стратегическая задача нового РИЦ - сформировать целостную картину жизни дальневосточных регионов и вывести на новый уровень освещение их весомого вклада в социально-экономическое развитие России.