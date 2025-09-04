Это делается для того, чтобы студент, который завершает учебу был максимально подготовлен к работе в школе, отметил глава ведомства Сергей Кравцов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения России занимается разработкой единых программ подготовки педагогов в колледжах и вузах страны. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Теперь мы разрабатываем единые программы подготовки в педагогических вузах и колледжах, чтобы студент, который завершает учебу либо в колледже, либо в вузе, был максимально подготовлен к [работе в] школе", - сказал он.

Ранее глава ведомства сообщал, что педагогические специальности заняли второе место по выбору среди абитуриентов в 2025 году. По его словам, таких показателей не было даже в Советском Союзе.

