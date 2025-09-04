В Подмосковье 10 сентября пройдет межрегиональный энергетический форум

В программе форума предусмотрены три тематические сессии, которые объединят представителей федеральных и региональных органов власти, отраслевых экспертов и представителей бизнеса

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Энергетический форум "Решения для нового технологического уклада" состоится в доме правительства Московской области в Красногорске 10 сентября. Его участники обсудят стратегию развития для формирования будущего энергетической отрасли, сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

"Московская область, как один из регионов страны с крупнейшим топливно-энергетическим комплексом, станет площадкой для диалога между государством, бизнесом, наукой и производством. 10 сентября 2025 года в региональном доме правительства соберутся ключевые игроки отрасли, чтобы ответить на вызовы времени и обсудить стратегию развития для формирования "энергетики будущего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами мероприятия стали правительство Московской области совместно с ПАО "Россети" при поддержке Министерства энергетики РФ. В программе форума предусмотрены три тематические сессии, которые объединят представителей федеральных и региональных органов власти, отраслевых экспертов и представителей бизнеса. Помимо этого, гости площадки смогут посетить выставку современных технологий и техники.

"Межрегиональный энергетический форум "Решения для нового технологического уклада" для нашего региона является уникальной площадкой, где эксперты смогут выработать конкретные решения для формирования новых стандартов отрасли. Московская область, как регион-лидер в цифровой трансформации ТЭК, готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнерами, научным сообществом, бизнесом и коллегами из других регионов "энергетику будущего" - умную, эффективную, безопасную, ориентированную на потребности людей и развитие нашей страны", - процитировали в материале министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова.