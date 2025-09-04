Проверку прошли автобусы из 31 муниципального образования

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Школьные автобусы для перевозки учеников используют в 31 округе Московской области, к учебному году в них прошли проверку на техническую исправность более 460 таких транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Проверку прошли автобусы из 31 муниципального образования, на которых осуществляется перевозка школьников. По итогам проверки все 465 автобусов готовы к перевозке детей", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В пресс-службе добавили, что проверка проводилась управлением регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья совместно с областной Госавтоинспекцией. Так, наибольшее число автобусов было обследовано в Волоколамском округе, Подольске, Ступине, Воскресенске, Шатуре. Инспекторы проверяли наличие тахографов, исправность тормозной системы, рулевого управления и внешних световых приборов, а также оценивали износ протектора шин.