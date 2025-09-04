Всего в регионе функционируют 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 детских школ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пациенты с сахарным диабетом могут пройти обучение о принципах правильного питания и коррекции инсулина в подмосковных школах сахарного диабета. С начала года этой возможностью воспользовались более 32 тыс. человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Сахарный диабет - хроническое заболевание, которое без должного контроля может привести к тяжелым осложнениям. Пациентам, особенно тем, у кого диабет был выявлен недавно, может быть нелегко адаптироваться к новой жизни. Поэтому в Подмосковье организовано обучение в школах сахарного диабета. С начала года его прошли уже более 32 тыс. человек", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Он добавил, что всего в Подмосковье функционируют 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 детских школ.

Как дополнили в министерстве, на занятиях в школах врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови.

Отмечается, что пройти бесплатное обучение может любой житель Подмосковья с подтвержденным сахарным диабетом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.