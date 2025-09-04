В перечень вошли в том числе такие слова, как "брейнрот", "НПС", "окак", "свага", "сигма"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Среди слов - претендентов на победу в 2025 году в проекте "Слово года" есть такие, которые обедняют русский язык. Такое мнение выразил ТАСС генеральный директор Российского общества "Знание", член Совета по поддержке русского языка и языков народов России Максим Древаль на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее проект "Слово года" объявил список из 40 слов - претендентов на победу в 2025 году. В перечень вошли в том числе такие слова, как "брейнрот", "НПС", "окак", "свага", "сигма", "сияй", "слоняра", "токсик", наряду с другими словами - "любовь", "мир", "патриотизм", "ИИ", "победа", "вера", "ценности".

"Слово года всегда зеркалит то, чем живет общество, о чем говорит, думает. Радостно, что среди претендентов есть такие слова, как "любовь", "патриотизм", "победа". В этих словах - энергия и сила, которая объединяет людей. Вместе с тем, среди претендентов есть и такие слова, которые несколько обедняют, обесценивают нашу речь, родной язык", - сказал Древаль.

Он подчеркнул, что русский язык уникален.

"Он образный, глубокий, им можно выразить любое чувство, мысль ярко и точно. И мы как просветительская организация ставим перед собой задачу сделать так, чтобы русские слова не вытеснялись случайными заимствованиями, которые далеко не всегда обогащают речь", - сказал Древаль.

Он отметил, что совместно с партнерами "Знание" запустило игру "Скажи по-русски", в которую играют уже порядка 200 тыс. человек: пользователи соревнуются между собой, находят русские аналоги англицизмов, расширяют словарный запас, открывают для себя красоту языка.

"Количество игроков растет. И это лучший показатель востребованности нашей инициативы", - резюмировал он.

ТАСС - генеральный информационный партнер Восточного экономического форума.