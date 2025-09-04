В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, родные бойца, его сослуживцы, школьники и жители Подольска

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Доску памяти участника специальной военной операции, Героя России Артема Щукина разместили на фасаде подольской школы №30. В церемонии ее открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, родные бойца, его сослуживцы, школьники и жители Подольска, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы присутствуем на торжественном, очень важном для нас мероприятии. Молодой парень, которому сегодня должно было исполниться 29 лет, ценой своей жизни спас ребят, защищал нашу Родину. Он очень достойно прожил свою жизнь. В легендарной 45-й бригаде, где мы недавно были с его отцом, Артема Щукина все вспоминают добрым словом. Эта школа носит его имя - человека, с которого каждому нужно брать пример. Пусть этот день останется в памяти, а имя героя будет вдохновлять всех на добрые дела". - привели в материале слова Воробьева.

Как рассказали в пресс-службе, Щукин родился в Калужской области, окончил с золотой медалью школу и в 2014 году с семьей переехал Подольск. Он с отличием завершил обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище. Служил заместителем командира группы спецназа, числился в особом отряде 45-й бригады ВДВ. Щукин награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени, знаком отличия "За Службу в военной разведке ВДВ".

Там также дополнили, что Щукин с первых дней проведения специальной военной операции участвовал в боевых действиях. В конце 2023 года получил задание - обеспечить огневое прикрытие группы. Его отряд нарвался на засаду - противник открыл шквальный огонь, в результате которого боец получил тяжелое ранение. Он отдал приказ группе на отход, а сам остался их прикрывать. Указом президента РФ за проявленные мужество и героизм ему присвоено звание Героя РФ посмертно.