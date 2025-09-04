В этом году на "Эльбрусе" было зафиксировано самое позднее в истории завершение сезона катания, он продлился 224 дня

ПЯТИГОРСК, 4 сентября./ТАСС/. Порядка 19 тыс. туристов принял курорт "Мамисон" за первый летний сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

"Для осетинского "Мамисона" летний сезон был дебютным. Курорт принял 19 тыс. человек", - сообщили в организации.

Отмечается, что на "Эльбрусе" из-за схода сели в Тырныаузе и перекрытой трассы не все желающие смогли приехать на гору, но тем не менее турпоток трех летних месяцев составил свыше 255 тыс. человек. Сейчас канатные дороги обоих курортов уходят на регламентные работы - "Эльбрус" с 3 по 24 сентября, "Мамисон" с 15 сентября до 1 ноября.

"В этом году на "Эльбрусе" было отмечено самое позднее в истории завершение сезона катания, он продлился 224 дня: с 25 ноября по 6 июля. В сезон восхождений мы приняли более десяти тысяч альпинистов. Число школьников в составе организованных групп выросло в 2,6 раза. Этим летом тысячи ребят со всей страны посетили самую высокую горную вершину России и Европы", - приводятся в сообщении слова генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова.

По словам заместителя генерального директора Рустама Тапаева, которые приводятся в сообщении, сейчас активно ведется подготовка к зимнему сезону. На "Эльбрусе" откроют вечернее катание, а на "Мамисоне" запустят 19 км трасс.

"Новый формат отдыха - организованные туры по экотропам - ввели летом 2025 года на курорте "Ведучи". В сопровождении опытных гидов и фотографа гости могли прогуляться по живописным маршрутам с видами на хребет Данедук. На "Ведучи" продолжается большая стройка, возводится канатная дорога, соединяющая два склона. Осенью запланировано открытие большого отеля под управлением Cosmos group", - сообщили в Кавказ.РФ.