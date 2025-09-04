По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, победа всех губернаторов прогнозируется в первом туре

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Возможной смены позиций лидеров в регионах, где 12-14 сентября пройдут выборы губернаторов, не прогнозируется. Об этом сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, ссылаясь на электоральный расчет по результатам мониторинговых замеров в течение марта-августа 2025 года среди 1,2 тыс. респондентов.

"Мы не видим где-то угрозы смены позиций лидеров. Есть текущая повестка", - сказал Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Единый день голосования - 2025: на финишной прямой".

Потуремский выделил несколько регионов, в частности, "особый" - приграничную Курскую область. "Текущая ситуация значительно влияет на все, что происходит в этой выборной кампании, и, безусловно, на шансы [врио губернатора Курской области] Александра Хинштейна ("Единая Россия") - основного претендента на победу. Он по нашему расчету получит 79% голосов", - сказал Потуремский. Среди других кандидатов прогноз распределения голосов такой: 8% - Алексей Бобовников (КПРФ), 6% Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев (СРЗП) - 3%. "Явка в регионе по нашему расчету составит около 51%", - сказал Потуремский.

В Калужской области, по его словам, безусловный лидер и претендент на победу - действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"). "Наш прогноз - 78%. Его ближайший конкурент от КПРФ Николай Яшкин - 8%, Степан Опарышев (ЛДПР), Ефремова Надежда ("Справедливая Россия - За правду") - 5%", - сказал Потуремский. По его словам, Калужская область - регион, традиционно показывающий не очень высокие результаты явки, она составит около 36%.

В Еврейской автономной области также обойдется "без сюрпризов". "Здесь лидер со значительным отрывом [врио губернатора ЕАО] Мария Костюк от партии "Единая Россия" - 74%, Василий Гладких (ЛДПР) - 9%, Александр Щербина (КПРФ) - 8%, Александр Крупский ("Коммунисты России") - 3%, Владимир Потапенко от партии "Новые люди" - 2%", - сказал Потуремский. При этом явка прогнозируется на уровне 52%.

По словам Потуремского, в Камчатском крае по результатам исследований власть и губернатор получают достаточно высокие оценки. "На конец августа электоральный расчет такой: Владимир Солодов - 59%, 17% - кандидат от КПРФ Роман Литвинов, 12% - Василина Кулиева (ЛДПР), 8% - Дмитрий Тюрин (Коммунисты России). И явка по нашему расчету составит 38-40%", - сказал эксперт. Он отметил, что еще остается полторы недели активной кампании, которые уже не попали в замеры, но тоже могут повлиять на результат голосования.

Победа в первом туре

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, победа всех губернаторов прогнозируется в первом туре. "Кампании проходят гладко, без инцидентов. <...> Все кандидаты, поддержанные президентом РФ, имеют преимущество и побеждают в первом туре", - сказал Данилин.

По его словам, консолидация вокруг флага продолжает работать. "Легитимность, которой президент РФ делится с назначенными врио, переходит и в электоральную поддержку со стороны населения", - считает Данилин.

Он отметил, что особенное внимание приковано к регионам, находящимся непосредственно близко к зоне специальной военной операции (СВО). "Это Брянская, Курская, Ростовская области. Избирательный процесс там организован максимально безопасно, открыто. Очень важно то, что выборы в регионах проходят нормально, то, что они не отменены. В стране вообще сложилась практика проведения выборов в строго назначенные сроки независимо от текущих событий и обстановки", - сказал Данилин.

Он напомнил, что среди кандидатов - два представителя СВО, которые прошли через программу "Время Героев": Евгений Первышов (Тамбовская область) и Мария Костюк (ЕАО).