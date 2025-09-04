В профильных классах помимо обычных школьных предметов ученики будут изучать основы агрономии, ветеринарии, зоотехнии, животноводства и растениеводства

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. В школах Ставропольского края открыли более 110 агротехнологических классов. Профильные классы появились во всех округах региона, сообщил в Telegram-канале ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников.

"Совместно с нашими стратегическими индустриальными партнерами открыли 114 агротехнологических классов на базе 61 школы всех муниципальных округов Ставропольского края. В них будет обучаться более 2 тысяч школьников с 7-го по 11-й класс", - написал он.

В профильных классах помимо обычных школьных предметов ученики будут изучать основы агрономии, ветеринарии, зоотехнии, животноводства и растениеводства. "Важно, что работа строится на интеграции теории и практики: к занятиям активно привлекаются специалисты и эксперты ведущих агропредприятий", - пояснил Ситников.

В вузе отмечают, что программы и курсы для агротехнологических классов на Ставрополье разработаны профессорами СтГАУ и экспертами Минобразования. Школьники будут выезжать также на практико-ориентированные занятия.