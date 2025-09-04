Семьи погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области получат более 5 млн рублей, напомнил губернатор региона

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением техники безопасности на предприятиях с особыми условиями труда в Рязанской области необходимо усилить. Об этом заявил ТАСС губернатор Павел Малков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о предварительных причинах ЧП в Шиловском районе региона.

ЧП произошло 15 августа в результате возгорания в одном из производственных цехов. По последним данным оперштаба региона, 28 человек погибли, 157 пострадали. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование находится на контроле прокуратуры.

"Уверен, следственные органы определят причину случившегося. На всех предприятиях региона с особыми условиями труда нужен серьезный контроль за соблюдением техники безопасности. Жизнь людей и безопасность всегда должны быть приоритетом", - сообщил Малков.

Он также напомнил, что семьи погибших получат более 5 млн рублей, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Соцфонда РФ, а пострадавшие - от 413 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия. "Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались. Также идет сбор средств на помощь семьям погибших и получившим серьезные увечья", - отметил Малков.