ИИ должен быть обязательно обозначен и маркирован, заявил Игорь Дроздов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект может и должен оставаться помощником человеку, но нельзя допустить обратной ситуации, когда человек рискует стать помощником ИИ. Такое мнение высказал на сессии "ИИ и креативная конкуренция: как защищать авторов и поощрять генеративные коллаборации" в рамках десятого Восточного экономического форума заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов.

"Искусственный интеллект как помощник - это хорошо. Он ускоряет решение различных задач. Но человек не должен превратиться сам в помощника искусственного интеллекта", - подчеркнул Дроздов, отметив, что компьютерные технологии могут ускорять творческие процессы при правильном использовании.

При этом сам ИИ должен быть обязательно обозначен и маркирован - пользователь должен знать "в лицо" поставщика информации, особенно если учесть, что у пользователя формируется доверие к производителю.

Еще одна проблема, которую породило массовое использование ИИ, это выпадающие доходы издателей и других производителей оригинального контента, отметил Дроздов. "Мы не переходим на сайты и не читаем книги. Мы спрашиваем у искусственного интеллекта. Это приводит к тому, что производители оригинального контента ничего не получают, а системы искусственного интеллекта зарабатывают на базе их работ", - сказал он.

Так, если на одном экземпляре книги обучен искусственный интеллект, к которому имеют доступ миллионы людей, то фактически доступ к контенту получил огромное количество людей, а автор получил деньги только за одного пользователя. Чтобы избежать несправедливой оплаты интеллектуального труда. необходимы механизмы справедливого распределения вознаграждения между авторами и ИИ-системами, уверен Дроздов.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.