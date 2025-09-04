На ВДНХ пройдут дегустации и лекции к 130-летию со дня рождения Есенина

Программа будет состоять из трех крупных блоков, среди которых гастрономический и лекционно-исследовательский

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Гастрономическая программа с дегустациями и мастер-классами, а также лекции и спектакли ждут гостей ВДНХ в сентябре к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук на пресс-конференции в ТАСС.

"Программа, которая пройдет на ВДНХ, будет состоять из трех крупных блоков. Первый блок - гастрономический. 20 сентября у нас состоятся три мероприятия <...> - в 12.00 в Доме российской кухни, в котором 15 корнеров региональных кухонь России, состоится мастер-класс повара и популяризатора национальной русской кухни Максима Сырникова совместно с писателем Дмитрием Журавлевым по приготовлению исконно русского блюда, которое называется "Дрочена", которое упоминает и Сергей Александрович", - сказала Жук.

Кроме того, отметила она, в этот же день в 16:00 в павильоне "Главвино" будет организована дегустация "По дороге с Есениным", на которой можно будет познакомиться с винным сетом, включающим знаковые напитки из разных регионов России, а также узнать о путешествиях поэта. А в 20:00 в недавно открывшейся рюмочной "Гусь и старушка" на территории выставочного комплекса можно будет перенестись в атмосферу музыкального салона начала ХХ века.

"Второй блок программы - это, безусловно, лекционно- исследовательский блок. Мы благодарим наших резидентов и партнеров РОСИЗО и павильон "Книги", в котором 21 сентября состоится арт-лекция "Только лишь мечтатель". Мы поговорим о книгах, которые читал Сергей Александрович, о книгах, которые написаны о нем", - сказала Жук.

По ее словам, лекцию, посвященную парфюмерным образам в творчестве С. А. Есенина, можно будет посетить в Музее Востока на ВДНХ 23 сентября. В ней примут участие сотрудники Московского государственного музея С. А. Есенина и ведущих российских парфюмерных брендов. А 25 сентября здесь пройдет лекция "Восточные мотивы в творчестве Есенина".

Помимо этого, гостей выставочного комплекса 14 сентября в павильоне "Рабочий и колхозница" ждет спектакль-дуэт "Песнь о собаке" режиссера Елизаветы Селезневой. Здесь же 20 сентября пройдет спектакль "Золотой души человек. Be Esenin" Павла Миленькина, основанный на воспоминаниях современников и стихах поэта. 27 сентября в Музее кино на ВДНХ представят видеозапись музыкально-поэтического спектакля "Исповедь хулигана" Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова в постановке заслуженного артиста России Андрея Денникова.