Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что Магомед Даудов не раз проявлял мужество и решительность в борьбе с международным терроризмом

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-лейтенанта председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

"Президент РФ своим указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства Чеченской Республики Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремленной службы на благо Отечества. Магомед Хожахмедович прошел большой и сложный путь, оставаясь верным заветам первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал глава региона.

По его словам, Даудов не раз проявлял мужество и решительность в борьбе с международным терроризмом для укрепления безопасности республики и страны в целом.

"Для меня Магомед Даудов прежде всего близкий друг, брат, верный товарищ. <...> Под его руководством реализуются важнейшие социальные и экономические проекты, направленные на развитие инфраструктуры, укрепление экономики и улучшение качества жизни населения. Помимо этого, Магомед Хожахмедович возглавляет республиканский оперативный штаб по проведению СВО. В этом ответственном направлении он трудится буквально в круглосуточном режиме, обеспечивая бойцов всеми необходимыми ресурсами", - добавил Кадыров.