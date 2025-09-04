Губернатор региона Александр Соколов стал первым спикером программы и рассказал о приоритетах в развитии региона

КИРОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Участники программы "Вятский корпус защитников Отечества" начали обучение управленческим навыкам в Кировской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем Telegram-канале.

"Первый образовательный модуль начался у участников программы "Вятский корпус защитников Отечества", - написал он.

Губернатор добавил, что региональный проект "Вятский корпус защитников Отечества" - это одна из возможностей обновления управленческого состава. "Ветераны специальной военной операции - люди с опытом, ответственностью, полным пониманием задач, которые стоят сегодня перед всеми. Такие лидеры нужны стране, Кировской области. Освоить управленческие навыки, подготовиться к работе в органах власти, на предприятиях поможет образовательная программа", - уточнил он.

Глава региона стал первым спикером программы и рассказал о приоритетах в развитии региона, а также о главном в Стратегии социально-экономического развития области. "Работать над ее воплощением нам предстоит вместе. Важнейшая часть проекта - наставничество. Каждого участника будет сопровождать опытный управленец", - подчеркнул Соколов.

Образовательная программа "Вятский корпус защитников Отечества" является аналогом федеральной программы "Время героев", инициатором которой стал президент России Владимир Путин.