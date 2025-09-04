Дагестан планирует к 2030 году выйти на общероссийский уровень инфраструктуры ЖКХ

Глава республики Сергей Меликов отметил, что северокавказские регионы сдерживали постоянную международную агрессию террористических организаций

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Дагестан рассчитывают к 2030 году ликвидировать отставание в развитии инфраструктуры, в том числе инфраструктуры ЖКХ, которое сложилось в ходе контртеррористических операций (КТО) в регионе за минувшие 20-30 лет и выйти на общероссийский уровень. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках цикла встреч с главами субъектов РФ "Платформа будущего: Регион-2030. 100 шагов" в Национальном центре "Россия".

"Если говорить [о сроке] 2030 год, то, конечно, мы хотели бы за этот период преодолеть все те проблемы, которые образовались в Дагестане в минувшие 20-30 лет. Потому что <…> когда другие регионы (Российской Федерации) имели возможность развиваться, северокавказские регионы, в том числе, Дагестан сдерживали постоянную международную агрессию террористических организаций. Эта ползучая агрессия наступала", - сказал Меликов.

Он уточнил, что проблемы в социально-экономической сфере в этот период накопились в сферах имущественных и земельных отношений, инженерной инфраструктуры, в частности, в период КТО не занимались развитием сетей водо- и газоснабжения, энергосетями. К 2030 году глава региона рассчитывает, что республика ликвидирует отставание и выйдет на уровень других регионов РФ по уровню инфраструктуры, после чего возьмет курс на развитие в перспективных отраслях. Улучшить состояние инфраструктуры планируется в том числе за счет национальных проектов.

"Прежде всего [я вижу Дагестан в 2030 году] стабильным, Дагестан, в котором качество жизни людей значительно улучшится, по крайней мере достигнет показателей, которыми гордятся другие регионы, и, конечно, хотелось бы видеть Дагестан мирным, каким он был исторически. Потому что Дагестан - это прежде всего люди гостеприимные, дружелюбные", - отметил глава региона.

В 2024 году в Дагестане отметили 25-летие разгрома международных бандформирований. 7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми тогда на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.