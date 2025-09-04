Генеральный директор ТАСС привел в пример волну недостоверных фактов во время конфликтов между Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, на которые "попались многие уважаемые интернет-платформы"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Азиатские СМИ обращаются в ТАСС за опытом проверки информации на достоверность, сообщил генеральный директор агентства Андрей Кондрашов на сессии "Открытость и взаимовыгодное партнерство: основа стабильности" на Восточном экономическом форуме.

"Чем сегодня очень здорово интересуются азиатские медиа, мы видим, это, конечно <...>. Они просят поделиться с ними опытом фактчекинга. <…> Как только искусственный интеллект подключился к произведениям фейкового медиахарактера <…>. Найти фейки, вычислить, становится все труднее и труднее. И азиатские медиа сами на них очень здорово ловятся", - сказал Кондрашов. Он привел в пример волну фейков во время недавних конфликтов между Индией и Пакистаном, а также Таиландом и Камбоджей, на которые "попались многие уважаемые интернет-платформы", - заметил он.

Агентство ТАСС, автономная некоммерческая организация "Диалог регионы" и "Мастерская новых медиа" учредили Международную ассоциацию по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN). До этого в мире существовали только две таких организации - европейская и американская, куда вступить может только крупное СМИ, которое проверяется по разным параметрам, включая отношение к России. В состав этой организации не войти, если СМИ не называет Россию агрессором, отметил Кондрашов.

"И конечно, все наши агентства и все наши федеральные телеканалы в России априори уже помечены американской фактчекинговой организацией как fake news или [СМИ] "путинско-кремлевской пропаганды", что, в общем-то, для них одно и то же. В нашу же организацию мы будем приглашать все 33 страны, которые входят в организацию информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Вход открыт для всех фрилансеров, для всех блогеров, для маленьких и крупных СМИ", - сказал гендиректор агентства. В июне агентство ТАСС избрали председателем организации на ближайшие три года.

Кондрашов уточнил, что ТАСС будет делиться с азиатскими СМИ системой, которая во взаимодействии с искусственным интеллектом выясняет происхождение новости. Эта система будет передана всем участникам организации по проверке фактов.

"Мы многое сейчас делаем для того, чтобы исправить картину нашей специальной военной операции на платформах китайских СМИ и в соцсетях", - сказал гендиректор агентства. Фейков о СВО отмечается особенно много в социальных сетях Китая. ТАСС с каждым годом все больше интегрируется в информационное пространство Азии, включая такие площадки, как WeChat и Weibo, ставшие мощными каналами распространения информации, у агентства там есть свои аккаунты, через которые поставляется верифицированная информация.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.