В Туве потушили все лесные пожары

Особый противопожарный режим с ограничением посещения лесов продлится до 17 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Все действующие лесные пожары потушены в Туве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Туве за лето дважды вводили режим ЧС в лесах из-за угрозы распространения лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона 2025 года в регионе было зарегистрировано 175 пожаров на общей площади 18,1 тыс. га. На помощь в тушении возгораний в Тувы были отправлены парашютисты и десантники из других регионов России. На тушении работало более 500 человек.

"На территории лесного фонда Республики Тыва не осталось действующих лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Режим ЧС в лесах был снят в республике 28 августа. По данным правительства региона, в Туве до 17 сентября еще действует особый противопожарный режим с ограничением посещения лесов.