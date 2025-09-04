Общая протяженность инженерных сооружений cоставит 372,8 км

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Программа развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии (КЧР) на 2026-2030 годы предусматривает строительство 27 газопроводов общей протяженностью 372,8 км. Документ в четверг подписали глава республики Рашид Темрезов и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" Олег Дергачев.

"Соглашение предусматривает следующие мероприятия: Карачаевский муниципальный район и городской округ - строительство двух межпоселковых газопроводов (94,2 км), в том числе в Учкуланском ущелье, и восьми внутрипоселковых (80,2 км); Малокарачаевский район - газификация села Хасаут: межпоселковый газопровод (20 км) и внутрипоселковая сеть (0,6 км); Урупский район - пять межпоселковых газопроводов (101,5 км) и 10 внутрипоселковых (76,3 км)", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.

Помимо строительства газопроводов, планируется реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций (ГРС).

По программе развития газоснабжения и газификации КЧР на 2021-2025 годы в республике построено два межпоселковых газопровода общей протяженностью 24,6 км и один внутрипоселковый, проведено техническое перевооружение двух ГРС. "Эти работы позволили увеличить количество газифицированных населенных пунктов в республике до 120 - это серьезный шаг вперед в обеспечении комфорта и безопасности наших граждан", - отметил Темрезов.

Уровень газификации КЧР на сегодня составляет 85%.