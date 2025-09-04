Речь идет об образовательных и гуманитарных мероприятиях, сообщил Григорий Гуров

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Первые годы Донбасса и Новороссии в составе России отмечены активизацией поездок местной молодежи в другие регионы для знакомства со страной. Теперь все больше молодых людей из регионов приезжают в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил ТАСС руководитель Росмолодежи Григорий Гуров во время рабочей поездки в ДНР.

"Если в 2022-2023 годах это были больше программы, которые позволяли молодым ребятам увидеть большую страну, большую Россию, другие регионы, то сейчас, наоборот, много кто приезжает в исторические регионы. Плюс мы специально в рамках тех образовательных центров, которые мы делаем, проводим образовательные программы для ребят со всей страны", - сказал Гуров.

Он добавил, что прежде всего речь об образовательных и гуманитарных мероприятиях. По словам Гурова, молодым людям из других регионов есть чему поучиться у сверстников из воссоединенных субъектов РФ в сфере реализации различных проектов.