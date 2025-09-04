Евраев: в Ярославской области по программе "Наши дворы" благоустроят 176 объектов

С 2022 года по 2024 год в рамках проекта благоустроили почти 1 тыс. объектов по всему региону

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Ярославской области благоустроит 176 объектов городской инфраструктуры в 2025 году в рамках губернаторской программы "Наши дворы". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Михаила Евраева.

"Региональная программа "Наши дворы" — один из самых востребованных проектов, который помогает создавать комфортную среду для жизни. В этом году мы запланировали 176 объектов и уже 64 из них завершены. Работаем дальше, чтобы таких современных и ухоженных пространств в регионе становилось больше", — сказал Евраев.

По его словам, в текущем сезоне в регионе были благоустроены 35 придомовых территорий, построены 22 новые игровые площадки, выполнены дополнительные работы на 7 объектах прошлых лет.

"Наши дворы" — это не просто комфортная среда, это повышение качества жизни для тысяч жителей Ярославской области. Мы видим, как меняются дворы, появляются новые зоны отдыха, освещение, парковки. И важно, что программа реализуется с учетом пожеланий самих жителей, что делает ее по-настоящему народной", — добавил министр регионального развития Евгений Чуркин, чьи слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, программа "Наши дворы" стартовала в Ярославской области по инициативе губернатора Евраева. С 2022 года по 2024 год в рамках проекта благоустроено почти 1 тыс. объектов по всему региону.