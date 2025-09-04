В ходе проведенных работ очистили лес, привели в порядок береговую линию пруда в восточной части парка, проложили дорожки, а также провели освещение и установили видеонаблюдение

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Работы по благоустройству лесопарка "Дубрава" в Подольском округе Подмосковья планируется завершить до конца месяца. На территории уже проложили прогулочные дорожки, провели освещение и установили камеры для видеонаблюдения, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы с 2021 года активно занимаемся наведением порядка в лесопарках в рамках программы "Парки в лесу". Обустраиваем в лесопарках, прилегающих к городам, места для отдыха, занятий спортом, прогулок. Поставили цель - за пять лет обустроить 50 лесопарков, в среднем по десять в год. <...> Парк "Дубрава" в Климовске, где сейчас завершаются работы по благоустройству, основан в 1966 году, и когда-то здесь была хорошая инфраструктура, в обустройстве которой принимали участие сами жители. Мы поставили себе задачу - снова сделать парк точкой притяжения", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе проведенных работ по благоустройству уже очистили лес, привели в порядок береговую линию пруда в восточной части парка, проложили дорожки, а также провели освещение и установили видеонаблюдение. Для семейного отдыха здесь оборудованы детские игровые зоны, просторные площадки для проведения пикников и всесезонные павильоны. Для активного досуга в лесопарке разместили воркаут-зону, спортивные площадки с тренажерами, беговые дорожки, прокат инвентаря.

Губернатор добавил, что в Московской области в рамках программы "Парки в лесу" привели в порядок 35 территорий - в Одинцове, Химках, Красногорске, Подольске и других округах.

Отмечается, что всего в 2025 году в Московской области планируется благоустроить 135 общественных пространств, в том числе 15 парков и 10 лесопарков.