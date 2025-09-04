Сбер: несколько регионов ДФО демонстрируют рост населения и уровня жизни

Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов отметил, что на Дальнем Востоке есть "яркие точки роста", привлекающие жителей со всей России, в их числе города Удачный и Циолковский, а также поселки Новый Ургал и Ноглики

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ряд населенных пунктов и муниципальных образований Дальневосточного федерального округа (ДФО) демонстрирует рост населения и потребительских расходов, что отличается от общей тенденции по округу. Об этом на сессии Восточного экономического форума заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Согласно данным "Сбериндекса", в 2024 году общий отток населения с Дальнего Востока составил 0,7%. Однако в макрорегионе есть муниципальные образования и населенные пункты с положительной динамикой, заметил зампред правления Сбербанка.

"На Дальнем Востоке есть "яркие точки роста", привлекающие жителей со всей России, - сказал он. - Например, города Удачный и Циолковский, поселки Новый Ургал и Ноглики, а также девять муниципальных образований. Успешные компании привлекают трудовые ресурсы, поэтому населенные пункты, где они работают, растут. В эти муниципалитеты люди едут жить и работать со всей страны", - сказал Скворцов.

По его словам, с 2014 по 2024 год население города Циолковский в Амурской области, где живут сотрудники космодрома Восточный, выросло на 25% и достигло 7,6 тыс. человек, из которых 8% - из Москвы и Московской области. Население города Удачный в Якутии, возле которого находится крупное месторождение алмазов, за десять лет увеличилось на 18% и сегодня составляет 13,7 тыс. человек.

На 10% (до 7,2 тыс.) выросло население поселка Новый Ургал в Хабаровском крае (важный транспортный узел БАМа). На 3% (до 10,3 тыс.) - поселка городского типа Ноглики в Сахалинской области (добыча нефти и газа). Среди муниципальных округов за период с января 2023 года по январь 2024 года лидерами по росту населения стали Охотский (+4%, Хабаровский край), Надеждинский (+3,2%, Приморский край) и Тарбагатайский (+2,6%, Бурятия). Население также выросло в Якутске, Благовещенском (Амурская область), Комсомольском (Хабаровский край), Мирнинском (Якутия), Читинском (Забайкальский край) и Хабаровском (Хабаровский край) МО.

Рост потребления

Скворцов отметил, что одновременно с ростом населения во всех этих муниципалитетах увеличились средние потребительские расходы в реальном выражении (по сравнению с первым полугодием 2023 года).

Зампред правления Сбербанка также обратил внимание на быстрый рост золотодобывающих муниципалитетов Магаданской области, Сахалина и Якутии, специализирующиеся на добыче золота и алмазов, а также муниципалитетов, где растут торговые потоки из Китая.

"На Дальнем Востоке важно повышать транспортную связность территорий, - подчеркнул Скворцов. - Очаги роста вокруг новых производств будут содействовать развитию субъектов ДФО, а строящаяся инфраструктура позволит создавать новые производства. Одна из самых острых проблем - недостаточная социальная инфраструктура: для получения необходимых услуг дальневосточникам зачастую приходится ехать в другие регионы страны. Поэтому нужно ускорять внедрение цифровых технологий в медицине и образовании и развивать локальные учебные заведения".