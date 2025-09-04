В Москве 11-13 сентября пройдет форум социальных инноваций регионов

Мероприятия пройдут в "Зарядье", Гостином дворе и учреждениях столицы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Шестой Форум социальных инноваций регионов пройдет в Москве с 11 по 13 сентября. На мероприятии будут представлены в том числе передовые технологии в здравоохранении, а также инновационные решения в социальной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

"Совет Федерации и правительство Москвы проведут шестой Форум социальных инноваций регионов с 11 по 13 сентября. Мероприятия пройдут в "Зарядье", Гостином дворе и учреждениях столицы. Ключевым событием станет пленарное заседание "Демография 2.0. Перезагрузка" с участием председателя СФ Валентины Матвиенко и мэра Москвы Сергея Собянина", - говорится в сообщении.

В ходе пленарного заседания "будут презентованы стратегии развития субъектов Федерации с учетом интересов граждан, инновационные решения в социальной сфере, влияющие на качество жизни и планирование будущего, передовые технологии в здравоохранении, современные цифровые решения и многое другое", отметили в СФ. Участники смогут ознакомиться с передовыми практиками, обсудить актуальные вызовы, а также выработать стратегии, ориентированные на благополучие каждого гражданина и гармоничное развитие регионов.

В рамках форума будут подписаны соглашения, которые станут основой для запуска инновационных проектов в социальной сфере.