Фестиваль документального кино "RT. Док: время наших героев" стартовал 4 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм про становление батальона "Спарта" и четырех его командиров покажут на фестивале документального кино "RT. Док: время наших героев", который стартовал в Челябинске 4 сентября. Об этом сообщил на открытии фестиваля полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Артем Жога - Герой Донецкой Народной Республики, участник специальной военной операции. Его сын - Герой России Владимир Жога (позывной Воха) - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. После гибели сына Артем Жога возглавлял батальон "Спарта" до сентября 2023 года.

"Фестиваль очень хороший, я о нем узнал на форуме "Патриоты Урала", там прозвучало предложение провести показ фильмов в Уральском федеральном округе. Спасибо губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу [Текслеру] за то, что он согласился провести в Челябинске этот фестиваль. <...> В эти несколько дней будет представлено 14 картин, одна из картин будет рассказывать о нашем батальоне "Спарта", - сказал Жога. Он пояснил, что фильм о "Спарте" расскажет, в том числе, о четырех командирах батальона, истории его становления.

На открытии фестиваля губернатор Челябинской области отметил, что название фестиваля символично - сегодня рубежное время. По его словам, как когда-то в годы Великой Отечественной войны, люди сегодня делают все возможное для Победы. "Нужно об этом говорить, мы гордимся этим", - сказал Текслер.

С 4 по 6 сентября в Челябинской области проходит Международный фестиваль документального кино "RT. Док: время наших героев", где в параллельной программе представлен уникальный проект массовых показов VR-фильмов о войне в Донбассе. В основную программу фестиваля вошли 14 лент о Донбассе (три ленты будут показывать впервые). Фестиваль проходит в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова, также показы фильмов коллекции фестиваля пройдут по всей области. Мероприятие организовано при личной поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док: время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

На фестивале представлены работы документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В Москве фестиваль состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что фестиваль отправился и в регионы, он прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.

ТАСС - генеральный информационный партнер.