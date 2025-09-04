Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что по сравнению с 2024 годом посещаемость многих городских площадок выросла на 10-20%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Участниками масштабного проекта "Лето в Москве", который проходит в городе с 1 июня по 14 сентября более чем на 400 площадках, стали почти 60 млн человек. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Подошел к концу летний сезон. Вместе с ним наступают последние недели проекта "Лето в Москве", который больше трех месяцев проходил на улицах и в парках нашего города. Свыше 400 площадок, 86 тыс. культурных, спортивных и развлекательных событий, 51,9 млн участников. Таковы масштабы крупнейшего летнего событийного проекта России", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что по сравнению с прошлым годом посещаемость многих городских площадок выросла на 10-20%. Больше половины гостей фестивалей составили москвичи, остальные - гости из Московской области (17%), российских регионов (15-18%) и зарубежных стран (10-14%). Особенно популярным проект оказался среди активных москвичей молодого и среднего возраста. Треть посетителей фестивальных площадок "Лета в Москве" - граждане 25-44 лет.

"В проекте 2025 г. приняли участие более 1,9 тыс. компаний, что на 73% больше по сравнению с 2024 г. По предварительным подсчетам, в июне-июле московские организации сферы общественного питания, культуры и досуга нарастили выручку на 24,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.", - добавил мэр.

Как сообщили ТАСС организаторы "Лета в Москве", что в рамках проекта можно помочь бойцам СВО, детям из новых регионов, гуманитарную помощь собирают в "Домиках добра". Кроме того, прошел фестиваль "Город неравнодушных" с благотворительной ярмаркой, на которой можно было приобрести товары некоммерческих организаций столицы. Для семей участников и ветеранов СВО прошли бесплатные творческие мастер-классы и культурные мероприятия.