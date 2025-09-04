Центру "Диалог" также присвоили имя майора Марата Тибилова

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Памятник Герою России Марату Тибилову открыли в учебном центре "Диалог" во Владикавказе, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северной Осетии.

"Торжественное мероприятие, посвященное увековечению памяти Героя России Марата Тибилова, состоялось во Владикавказе. В преддверии торжественного события учебному центру "Диалог" было присвоено имя героя", - говорится в сообщении.

Решением руководства войск национальной гвардии РФ на базе "Диалога" открыли первый в республике класс Росгвардии, который также носит имя майора Марата Тибилова. "Его доблестные поступки являются ярким примером для молодежи, воспитывают уважение к отечественным традициям и историческому наследию. Сегодня гимназисты получили мощный стимул учиться и развиваться, ориентируясь на высокие нравственные ценности и патриотический долг", - сказал заместитель командующего Северо-Кавказским ордена Жукова округом Росгвардии по военно-политической работе полковник Вячеслав Мясищев.

36-летний Марат Тибилов участвовал в специальной военной операции с первого дня, выполняя боевые задачи на Запорожье, в ДНР и ЛНР, а также участвуя в освобождении Курской области. В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, был дважды награжден орденами Мужества.

Тибилов был командиром огневой группы спецназа Росгвардии, 28 марта этого года пресс-служба ведомства сообщила о его гибели в Курской области при выполнении служебно-боевой задачи. В феврале президент России Владимир Путин вручил Тибилову "Золотую Звезду" Героя России.