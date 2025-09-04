В конференции приняли участие десятки российских востоковедов и ливийских исследователей, а также дипломаты двух стран

ТУНИС, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Вавилина/. Международная конференция по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Ливией состоялась в Триполи. Как сообщил ТАСС Махмуд Гатми, президент Ливийского научно-исследовательского центра имени шейха Тахира Aз-Зави, на площадке которого проходило мероприятие, в конференции приняли участие десятки российских востоковедов и ливийских исследователей, а также дипломаты двух стран.

"Эта конференция - результат сотрудничества ливийского центра и Русского дома [в Тунисе], нашего партнера в проведении этого мероприятия. В июне прошлого года в Тунисе мы подписали меморандум о взаимопонимании с Русским домом. Мы также подписали меморандум о взаимопонимании с Институтом востоковедения РАН в Москве в апреле прошлого года. Сегодняшняя конференция проходит ровно в 70-ю годовщину начала ливийско-российских отношений", - сказал Гатми.

На открытии конференции представитель Русского дома в Тунисе Тагир Шайхисламов зачитал приветственное обращение главы Россотрудничества Евгения Примакова. "В 1955 году был заложен фундамент надежного партнерства, которое проходит испытание временем и политическими переменами. Этот юбилей - прекрасная возможность осмыслить пройденный путь и наметить векторы дальнейшего взаимодействия", - говорится в тексте обращения.

Как рассказал корреспонденту ТАСС Шайхисламов, также состоялось торжественное открытие выставки, посвященной истории советско-ливийских отношений в 1950-60-х гг. Ее экспозиция включает в себя исторические документы, фотографии и публикации из советской прессы, рассказывающие о сотрудничестве стран. Участникам конференции была презентована документальная книга "Советский союз (сегодняшняя Российская Федерация) глазами ливийской прессы", изданная Ливийским научно-исследовательским центром к юбилею установления двусторонних дипломатических отношений.

Дипломатические отношения между Ливией и Советским Союзом были установлены 4 сентября 1955 года, вскоре после того, как Ливия получила полную независимость от Италии. На первом этапе отношений советские специалисты оказывали арабской стране экономическую и техническую помощь, помогали в развитии инфраструктуры. Приход к власти Муаммара Каддафи в 1969 году ознаменовал новый этап в отношениях между Ливией и СССР. Советский Союз стал первой страной, признавшей 4 сентября 1969 г. новый республиканский режим. Лидер Джамахирии стремился развивать отношения с Советским Союзом как в экономической, так и в военной сферах.