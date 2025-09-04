Греф рассказал, что ему продолжают звонить мошенники

Глава Сбербанка также подчеркнул, что в кредитной организации регулярно тренируют весь персонал на устойчивость к фишингу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мошенники звонили и продолжают звонить главе Сбербанка Герману Грефу. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Звонили, конечно, и продолжают звонить, но у меня стоят все наши системы защиты, поэтому я, как правило, не реагирую. Но я получаю на мейлы иногда всю эту переписку", - сказал он.

Глава Сбербанка также подчеркнул, что в кредитной организации регулярно тренируют весь персонал на устойчивость к фишингу.

"Ну и я просто не открываю эти мейлы", - заключил он.