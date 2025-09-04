Специалисты отмечают, что бензапирен крайне токсичен и повышенная концентрация приводит к развитию рака

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) опасного и крайне токсичного вещества бензапирена составила в августе в воздухе Череповца до 53 норм ПДК. Выявлены также превышения по свинцу, марганцу, формальдегиду и другим веществам, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, приведя данные Роспотребназора.

"Роспотребнадзор представил свежие данные мониторинга атмосферного воздуха в Череповце. В августе предельно допустимая концентрация бензапирена в воздухе Череповца составила до 53 ПДК. Замеры эксперты проводили в жилой зоне, расположенной у санитарно-защитной зоны ЧерМК (ПАО "Северсталь"). Специалисты отмечают, что бензапирен крайне токсичен и повышенная концентрация приводит к развитию рака", - привел губернатор данные в своем Telegram-канале.

Зафиксировано также превышение ПДК по свинцу (до 2,6 ПДК) и марганцу (до 2,25 ПДК). "А вот данные филиала ФГБУ "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "ГМБ Череповец" за август: оксид углерода - до 7,1 ПДК, сероводород - до 3,5 ПДК, сероуглерод - до 2,1 ПДК, формальдегид - до 1,8 ПДК", - сообщил глава региона.

Ранее он поручал создать рабочую группу по экологии в Череповце, в нее вошли представители власти региона, города, Росприроднадзора и других структур.

"Роспотребнадзор делал замеры непосредственно в периметре санитарно-защитной зоны конкретного предприятия - металлургического комбината. <…> Очень надеюсь на конструктивный подход коллег из компании в целях реализации совместных конкретных и результативных шагов по улучшению экологической ситуации в моем родном городе - в нашем Череповце", - добавил Филимонов.

Ответ компании

В комментариях под его постом пресс-служба компании "Северсталь" разместила сообщение генерального директора дивизиона "Северсталь российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова, что "нарушений в работе технологического оборудования Череповецкого меткомбината в обозначенный период не было. Газоочистное оборудование работало и работает в штатном режиме, случаев нерегламентированных остановок нет, аварийных и залповых выбросов не допущено".

"Фиксация такого превышения ПДК - в 53 раза по бензапирену - требует особого внимания, если не сказать больше. Оперативных сообщений от РПН о неблагоприятной обстановке в атмосферном воздухе Череповца для горожан не поступало, вопросов к компании "Северсталь" тоже, как и инициатив в рамках специальной рабочей группы по оценке экологической обстановки в Череповце при губернаторе", - отмечено в сообщении.

В компании подчеркнули, что в общей доле валового выброса ЧерМК бензапирен занимает ничтожно малый объем. При этом в чистом виде в воздухе он не содержится, его выброс должен сопровождаться выбросом пыли, к которой он "прикрепляется". Согласно отчету с постов Росгидромета и постов экомониторинга ПАО "Северсталь", превышения пыли в указанные даты не зафиксированы.

"При таких превышениях бензапирена в контрольной точке замеров, на источниках (то есть на трубах ЧерМК) выброс должен был составить более 7 500 тонн/час при фактических максимальных выбросах около 0,5 тонн/час, то есть в 15 000 раз больше, что в принципе невозможно. Стоит отметить, что источником бензапирена могут служить как промышленные предприятия, ТЭЦ, котельные, так и автотранспорт, и любой процесс, связанный с горением топлива и термической переработкой. <…> В любом случае, компания "Северсталь" готова к диалогу о соблюдении нормативов природоохранного законодательства", - отметил Виноградов.