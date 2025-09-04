Врио главы Луганска: почти 100% путепроводов нуждаются в ремонте

Из них у 24 мостов срок использования не более трех лет, отметила Яна Пащенко

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. 24 путепровода в Луганске из 26 функционирующих нуждаются в ремонте, сообщила журналистам врио главы города Яна Пащенко.

"У нас [в Луганске] 26 мостов. Из них у 24 мостов срок использования не более трех лет. Поэтому, естественно, нам необходимо восстанавливать все мосты. <…> Мосты, о которых идет речь, эксплуатируются со времен СССР. На их изношенность повлияли и боевые действия, в частности обстрелы и передвижение тяжелой техники. Потому их восстановление, а вернее полная реконструкция, помогут оживить городскую инфраструктуру и разгрузить основные транспортные ветки", - сказала она, отвечая на советующий вопрос корреспондента ТАСС.

Пащенко добавила, что на следующей неделе ко Дню города в Луганске после капитального ремонта московскими специалистами откроют два сквера, до конца года запустят отстроенную с нуля музыкальную школу.

При этом, как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Луганска, до конца года в городе намерены запустить движение еще по трем путепроводам - на улицах Павловская, Мадридская и в квартале Зеленая Роща, их ремонтируют за счет федерального бюджета. Еще один путепровод по улице Советская у бывшего завода имени Пархоменко в Луганске открыли в четверг, его восстановил регион-шеф - Москва.