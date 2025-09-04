Глава ДНР подчеркнул, что в региональном фонде самое большое количество социальных координаторов и самое большое количество тех, кто получает комплексное персональное сопровождение

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во время рабочего визита в регион первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко договорился с ним о пересмотре структуры фонда "Защитники Отечества" для создания филиалов в муниципалитетах региона. Об этом сообщил сам Пушилин.

"Сейчас региональный филиал фонда - это 33 отделения в наших муниципалитетах, 287 социальных координаторов, в том числе из числа ветеранов боевых действий. И он продолжает развиваться. С первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко договорились пересмотреть структуру организации, чтобы создать на базе регионального филиала полноценные отделения в муниципалитетах", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава ДНР подчеркнул, что в региональном фонде "Защитники Отечества" самое большое количество социальных координаторов и самое большое количество тех, кто получает комплексное персональное сопровождение.

"Усиливаем работу по социальной адаптации военнослужащих, помогая им интегрироваться в мирную жизнь и участвовать в процессах мирного строительства", - добавил Пушилин.