Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась с требованием проверить всех водителей на его знание

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Таксисты на Украине, которые отказываются обслуживать клиентов на украинском языке, будут подвергаться штрафам на сумму до $123. Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

"Кодексом Украины об административных правонарушениях непосредственным нарушителям языкового Закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа в размере <...> 3400-5100 гривен [$82-$123]", - передает ее слова пресс-служба Ивановской в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Она обратилась в службы такси с требованием проверить всех водителей на знание украинского языка и сообщила, что готовит обращение в полицию и службу безопасности Украины, чтобы они приняли все необходимые меры в отношении тех, кто говорит с пассажирами по-русски.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.