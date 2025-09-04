Благоустройство прошло в рамках проекта "Велиж говорит: мозаика впечатлений", сообщил губернатор региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Улицы Велижа Смоленской области в рамках проекта "Велиж говорит: мозаика впечатлений" благоустроили за 75 млн руб. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в муниципальный округ.

"Центральные улицы Велижа меняются в лучшую сторону. Благоустройство проходило в рамках проекта "Велиж говорит: мозаика впечатлений". На реализацию проекта было направлено более 75 млн руб. Отметил позитивные изменения сегодня в ходе рабочей поездки в муниципальный округ", - отметил Анохин.

По словам губернатора, в ходе работ, которые велись с 2024 года, обновлены тротуары и пешеходные дорожки, уложена плитка, установлены скамейки и урны, появилось освещение. На обеих улицах проведено комплексное озеленение.

На улице Советской оборудованы детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием и современным игровым и спортивным оборудованием. Для удобства жителей размещены лавочки и урны. Благоустроен спуск к Западной Двине, где появился арт-склон с информационными стелами, рассказывающими об истории города. На улице Володарского создана смотровая площадка - "балкон у воды" с индивидуальной скамьей и аркой с подсветкой.

"Передадим заброшенные здания Велижа в муниципальную собственность, приведем в порядок их внешний вид. Три многоквартирных дома внесем в программу капитального ремонта", - добавил губернатор.

Кроме того, в этом году проводится благоустройство территории Дома культуры в Велиже. Обновляется фасад здания и входная группа. Ранее здесь обновили веранду, установили столы для настольных игр, создали малые архитектурные формы, обустроена танцевальная площадка с новым ограждением и декоративной подсветкой. В следующем году начнется ремонт внутри здания.