Москалькова обсудила с офисом украинского омбудсмена передачу посылок пленным

Россия и Украина не первый раз обмениваются посылками для военнослужащих, находящихся в плену

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с украинской стороной вопрос организации доставки посылок для военнопленных. По ее словам, процесс доставки может быть завершен "к первым числам декабря".

"Здесь на белорусской земле мы обменялись с украинским офисом документами, которые связаны с передачей писем от пленных своим родным. Мы проговорили вопрос организации посылок для военнопленных. И у нас этот процесс уже сегодня реализуется", - сказала Москалькова по итогам российско-украинской акции по воссоединению семей, которая прошла на белорусско-украинской границе.

По ее словам, к первым числам декабря процесс может быть завершен, "для этого делается все возможное". "Он непростой. Сначала собираются списки пленных с тем, чтобы мы могли их родственникам предложить написать письма, затем собираются посылки <...> и доставляются военнопленным", - сказала Москалькова.

Россия и Украина не первый раз обмениваются посылками для военнослужащих, находящихся в плену. Последняя такая акция прошла в апреле. Тогда стороны передали по 1,5 тыс. посылок для пленных в двух странах.