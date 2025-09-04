Яровая: заведующие детсадами получат доступ к дальневосточной ипотеке

Депутат отметила, что ранее руководители в системе образования были обделены вниманием в части льготной ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Заведующие детскими садами и руководители дошкольных программ в школах получат доступ к программе "Дальневосточная и арктическая ипотека". Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Депутат отметила, что в ходе ее встреч с педагогами на Камчатке поднимался вопрос о том, что руководители в системе образования, в том числе заведующие детсадами, оказались "немножко обделены вниманием" в части льготной дальневосточной ипотеки.

"Я его сразу взяла в работу, отработала с Минфином, с министерством просвещения. И мы вышли на обоюдное правильное понимание в части того, что нужно в оперативном режиме восполнить этот пробел и обеспечить в безусловном порядке доступ к льготной ипотеке наших руководителей воспитательных и образовательных учреждений. Потому что мы понимаем, что эта мера социальная, она как раз для того и создавалась государством, чтобы привлекать и закреплять на Дальнем Востоке тех специалистов, которые необходимы", - сказала Яровая.

Она также подчеркнула, что благодаря государственной поддержке в регионе "имеет место хорошая тенденция демографического прироста". "То есть меры дополнительных выплат, которые есть не просто в государстве, а на Дальнем Востоке дополнительные, они работают", - заключила вице-спикер Госдумы.

